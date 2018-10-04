Çanakkale Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

ÇANAKKALE Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bazı kişi yada kişilerin, telefon ile aradıkları vatandaşları, Başkan Ülgür Gökhan ve başkan yardımcılarının adını kullanmak suriteyle dolandırmak istedikleri belirtildi. Vatandaşların, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, son günlerde belediyenin adı kullanırarak yardım gerekçesiyle vatandaşların telefonla aranıp dolandırılmak istendiği bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde yardım gerekçesiyle bazı kişi yada kişilerce Belediyemiz, Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan ve Belediye Başkan Yardımcılarımız adına telefon ile aranmak suretiyle maddi destek istendiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ya da Belediyemiz çalışanları adına herhangi bir sebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi hususunda hemşerilerimizin dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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