Çanakkale Belediyesi Kazdağları gezileri başladı

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından 'Kazdağlarına Sahip Çıkmaya Gidiyoruz' sloganıyla bu yıl 8'inci kez düzenlenen Kazdağları gezileri başladı.

Çanakkale Belediyesi önünden hareketle başlayan gezide, doğaseverler eşsiz güzellikte bir bölge olan Kazdağlarını rehber eşliğinde kapsamlı bir şekilde gezme fırsatı buldu. Vatandaşlar gezide ilk olarak Bayramiç’te gerçekleşen kahvaltı molasının ardından İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un evini ziyaret etti. Ardından bölgedeki alabalık tesislerini de ziyaret eden vatandaşlar Ayazma bölgesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çanakkale Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Kazdağları gezilerinin, Ağustos ayı sonuna kadar Cumartesi ve Pazar günleri devam edeceği bildirildi.

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