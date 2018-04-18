Çanakkale Belediyesi, Dardanos'a halk plajı yapıyor

ÇANAKKALE Belediyesi, mücavir alanı içinde yer alan Çınarlı Köyü'nün Dardanos Mahallesi'nde, halk plajı tesislerinin yapımı için çalışmalara başladı.

Mülkiyeti Çanakkale Belediyesi'ne ait olan 2270,12 metrekare alanda Dardanos Halk Plajı ve Tesislerinin yapılması için çalışmalara başlandı. Proje kapsamında, 124,28 metrekare çocuk oyun alanı, 224,18 metrekare kafeterya binası, 9 adet güneşlenme locası, 25 metrekare WC alanı tasarlandı. Ayrıca alanda 25 araçlık otopark, 10 kapasiteli motorsiklet ve bisiklet parkı, denize ulaşımı sağlayan engelli platformu ve engelli otoparkı yer alacak. Tuvaletler engellilerinin kullanımına uygun olarak tasarlanacak. Tesiste yüzde 60 yeşil alan olacak. Bordür ile çevrilen çocuk oyun alanının üzerine özel kum malzemesi serilecek. Alanda bulunan palamut ağacı korunarak yapılacak olan ışıklandırmayla, mekan hem gece hem gündüz kullanımına uygun olarak tasarlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dardanos'taki halk plajının, bu yıl içinde ihalesinin yapılıp, tamamlanması planlanıyor.

ÇANAKKALE, ()

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