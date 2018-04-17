Çanakkale Belediyesi 105 kadın muhtarı ağırladı

ÇANAKKALE Belediyesi'nin davetlisi olarak, '2018 Troia Yılı' etkinlikleri kapsamında kente gelen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyesi 105 muhtar, antik kenti gezip, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyesi 105 kadın muhtar, 2018 Troia Yılı'nda Çanakkale Belediyesi'nin davetlisi olarak kente geldi. Kadın muhtarlar ilk olarak Troia Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, 57'nci Alay ve Conkbayırı olmak üzere savaş alanlarını gezip, şehitlikleri ziyaret etti.

Kadın muhtarların Çanakkale'deki temasları, bir otelde gerçekleştirilen Çalıkuşu Projesi eğitim çalışmalarıyla devam etti.

ÇANAKKALE, ()

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