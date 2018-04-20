Çanakkale Belediye İş Merkezi yeni kimliğini arıyor

ÇANAKKALE Belediyesi, Belediye İş Merkezi ve yakın çevresinde gerçekleştireceği, 'Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Projesi' için ulusal mimari yarışması başlattı.

Çanakkale Belediyesi, kentin çehresini yenileyecek yeni bir projeye daha imza atıyor. Kent Merkezinde, Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanında bulunan mevcut Belediye İş Merkezi ve yakın çevresinin günümüzün gelişen gereksinimlerini karşılamaması nedeniyle bu alanı kapsayacak olan Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması, 17 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.

Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak 1980’li yılların ikinci yarısında yapılan mevcut binada; 5 bin 308,60 metrekare iş merkezi alanı ve 210 araçlık katlı otopark bulunuyor. Alan 'Çanakkale Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı' kapsamında yer alıyor.

Bu alanda tasarlanacak olan Çarşı ve Yaşam Merkezi’nin farklı yaş gruplarının yararlanabileceği ticaret ve yaşam boyu sosyo-kültürel faaliyetleri destekleyen bir çekim noktası olması amaçlanıyor. Ayrıca aynı bütün içinde kent merkezindeki otopark alanlarını arttırmak amacıyla da yarışmaya çıkarıldı. Bu amaçla çağdaş, kent estetiğine uygun ve yakın çevresiyle bütün olacak şekilde bir mimari tasarım hedefleniyor.

İlan edilen yarışma için proje son teslim tarihi 10 Temmuz 2018 olarak belirlendi. Yarışma sonuçlarının ise 25 Temmuz 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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