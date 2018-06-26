Çanakkale 1915 Müzesi TIR'ı Vize'de

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, Çanakkale Belediyesi tarafından oluşturulan, "Çanakkale Destanları Müzesi Gezici TIR'ı ücretsiz olarak ziyarete açıldı.

Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı ve Başkan Yardımcısı H.Yavuz Tezcan müzeyi ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Balkı, Çanakkale Destanı konusunda çocuklara bilgiler verdi. Balkı, buradan Çanakkale Belediye Başkanı Ülger Gökhan'ı arayarak böylesine anlamlı bir hizmet için teşekkür etti.

