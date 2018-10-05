‘Can dostları’ Yıldırım’da emin ellerde 

BURSA’da, sokak hayvanlarının korunması için örnek çalışmalar gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, şefkat elini uzatarak hayvanların barınması ve tedavisinin yanı sıra sahiplendirerek de yeni sıcak yuvalarına kavuşmalarını sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne gelen sahipsiz hayvanlar burada uzman veteriner hekimler tarafından muayeneden geçirilirken, tedaviye ihtiyacı olan canlılara derhal müdahale ediliyor. Ardından hem iç hem dış parazit ve kuduz aşıları yapılan hayvanların ayrıca kısırlaştırma işlemleri de tamamlanıyor. Sağlığına kavuşturulan ve kimlik kartları çıkarılan sahipsiz hayvanlar daha sonra ise tamamen ücretsiz bir şekilde sahiplendiriliyor. Yıldırım Belediyesi, 2014 yılından bu yana hayvan sahiplendirme kampanyası kapsamında 3 bin 922 can dostunu yeni yuva sahibi yaptı. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 20 bin 522 hayvan tedavi, 10 bin 504 antiparaziter uygulama yapıldı. Öte yandan son 4 yılda yapılan muayeneler sonucunda 7 bin 610 hayvana kuduz, karma ve bronş aşısı yapılarak olası olumsuz durumların önüne geçilirken 5 bin 954 kısırlaştırma işlemi uygulandı.

ONLAR BİZE EMANET

İnsanların olduğu gibi, şehir yaşamının içinde bulunan bütün canlıların yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İbadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçılarıyız. Bu da bize sokak hayvanlarına sahip çıkmamız ve korumamız için sorumluluk yüklüyor. İnsanlar satın aldıkları can dostlarını sokağa terk ederek bu canlıları türlü zorluklarla baş başa bırakıyor. Toplum olarak mutlu bir yaşam sürdürmek istiyorsak, bunun en önemli esaslarından birisi de hayvan sevgisidir. Bizler de yaptığımız çalışmalarla bu hassas konuda farkındalık oluşturuyoruz” diye konuştu.

‘SATIN ALMA SAHİPLEN’

Yıldırım Belediyesi olarak 2014’den bu yana özellikle çocukların erken yaşlardan itibaren hayvan sevgisi ile yetiştirilmelerine önem verdiklerini belirten Başkan Edebali, “Çocuklarımızın duyarlı toplumun iyi birer bireyi olmaları için çok önemli. Son 4 yılda 77 okulumuzda eğitim verirken 84 okulda barınağımızı ziyaret etti. Yeni bir hayvan edinmek isteyen vatandaşlarımız, bunun yerine bizlerden şefkat bekleyen sevimli dostlarımızı sahiplenerek onları sokaklardan kurtarabilirler. Barınağımızın kapısı hayvansever dostlarımıza açık. Bir canlıyı sahiplenerek onları sokaktan kurtarmak isteyen tüm hemşerilerimizi, Cumalıkızık yolu üzerinde bulunan Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.