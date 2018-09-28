Can dostları yeni sahiplerini bekliyor

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezleri'nde bakımları yapılan hayvanlar sahiplendirilmeyi bekliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu tarafından tedavileri, aşıları ve bakımları yapılmış özenle bakılan hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşları Didim, Kuşadası ve Efeler'deki barınaklara davet etti. Vatandaşları satın almak yerine hayvan sahiplenmeye davet eden Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarında yeni yuvalarını bekleyen farklı özelliklerde hayvanların olduğunu söyledi. Hayvan sahiplenmek için barınaklara gelen hayvanseverler, sahiplendirme öncesinde hayvanların özellikleri ve ihtiyaçları konusunda veteriner hekimler tarafından bilgilendiriliyor. Barınaklarda, hayvanların ve yeni sahiplerinin mutlulukları için sahiplenmek isteyen vatandaşların olanakları değerlendirilerek doğru ırklar için yönlendirme yapılıyor. Bahçede veya evde bakım için farklı ihtiyaçları olan hayvanlar vatandaşların sağlayacağı olanaklara göre yeni sahiplerine veriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarının hafta içi her gün saat 13- 16 arasında tüm Aydınlılara açık olduğunu söyleyen Çerçioğlu, "Hayvanların yeri barınaklar ya da sokaklar değil, onları sahiplenecek hayvanseverlerin yanıdır. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızdan evcil hayvanları satın almak yerine barınaklarımızdaki hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Bakımları ve aşıları tam olan, kısırlaştırılmaları yapılan hayvanlarımızdan bir tanesiyle mutlu bir hayat yaşamak isteyeceklerdir" diye konuştu.

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