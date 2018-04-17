Can: Dinimizi birinci kaynaklardan öğrenmeliyiz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Dinler Tarihi Öğrenci Topluluğu düzenlenen 'Yeni dini hareketler ve Türkiye’ye yansıması' konulu konferansta yaptığı konuşmada, "Dinimizi birinci kaynaklardan öğrenmeliyiz. O da Kur’an ve Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetidir" dedi.

Konferans, KSÜ Senem Ayşe Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, öğrenci topluluklarının yürüttüğü çalışmaları önemsediğini ve kendilerinin de öğrencilik döneminde bu tür faaliyetler içerisinde yer aldığını söyledi. Bu tür faaliyetlerin öğrencilerin kişisel gelişimlerine en az dersler kadar katkı sağladığını kaydeden Can, şunları söyledi:

"Dinimizi birinci kaynaklardan öğrenmeliyiz. O da Kur’an ve Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetidir. Kur’an ve sünnetin mesajlarını zorlayan bakış açılarına karşı temkinli olmalıyız. Kur’an ve sünnet çizgisinin dışındaki hareketlerden uzak durmalı ve toplumumuzu bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Kur’an’la çelişmediği sürece farklı görüşlerin birikimlerinden de faydalanabiliriz."

Can'ın konuşmasının ardından konferansa geçildi ve konuşmacı Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Taşpınar, insanları ana akım dini hareketlerden uzaklaştıran eğilimler ve yeni dini hareketlerin ortaya çıkış süreçlerine ilişkin bilgiler verdi. İsmail Taşpınar ayrıca, yeni dini yaklaşımların dünya ve Türkiye’ye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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