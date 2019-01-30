Çan'da Satranç Turnuvası heyecanı başladı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 7’ncisi düzenlenen Çan Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası başladı. İlk hamleyi Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu yaptı.

Menderes Parkı'nda başlayan ve 4 gün sürecek olan satranç turnuvasına 5 farklı kategoride, Çanakkale başta olmak üzere Balıkesir, Bursa ve Şırnak’tan sporcular katıldı. Turnuva, 1 Şubat tarihinde oynanacak finalin ardından gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Belediyeciliğe yol, köprü ve altyapı diye bakmadıklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Öyle bakıyor olsaydık, bugünkü bu faaliyetin 7'ncisi olmazdı. Çan'da inşallah bundan sonrası 7’ncisi 17’ncisi derken böyle devam eder. Çünkü başlayan iyi bir şeyi geriye götüremezsiniz. İnşallah bundan sonra Çan olduğu sürece bu satranç turnuvası burada devam edecek” dedi.

Satrancın bir zihin sporu olduğuna dikkat çeken Başkan Kuzu, "Satranç ile ilgili de özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Satranç, bir zihin sporu ve asil bir spor. Doğru karar vermeyi, strateji geliştirmeyi becerisini geliştiren bir spor o anlamda bu yavrularımızı kutluyorum. Böyle güzel, zihinsel beceri gerektiren bir spor dalıyla uğraştıkları için. Tabii anne babaları da tebrik ediyoruz. Çünkü neticede onları yönlendiren anne ve babalar. Güzel bir yönlendirmede bulunuyorsunuz ve çocuklarla güzel bir işle iştigal ediyorsunuz. O anlamda hepinizi tebrik ediyorum. Tabii değerli hocalarıma da teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu değerli faaliyeti yapabilme ihtimalimiz yoktu. İnşallah dediğim gibi bundan sonraki yıllarda da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Çünkü bizim güreşte geleneksel hale geldi, yaz spor okullarında da, satrançta da, tekvandoda da velhasıl bu şehirde sosyal etkinlik anlamında gelenekselleşen bir sürü etkinliğimiz var. Allah ömür verirse, inşallah önümüzdeki yılda burada satranç turnuvasında beraber olur, bu faaliyetlere devam ederiz" diye konuştu.

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