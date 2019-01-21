Çan'da öğrenciler buz pateni keyfi yaşadı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, belediye tarafından kurulan sentetik buz pateni pistinde, sömestr tatiline giren öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşadı. Buz pistinde kayan öğrencilerin sevincine, AK Partili Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu'da ortak oldu.

Çan Belediyesince, sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olan buz pateni pisti, Atatürk Şehir Meydanı’na kuruldu. 19-26 Ocak tarihleri arasında, hergün 11.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek olan sentetik buz pistine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların oluştuğu buz pistinde yer almak isteyen öğrenciler sıranın gelmesini beklerken kendileri için kurulan oyun parkurunda eğlendi. Öğretmenler eşliğinde buz pistinde kayma eğitimi alan ve gönüllerince eğlenen çocukların sevincine, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu'da ortak oldu.

Yoğun bir eğitim ve öğretim temposunda bunalan öğrencilerin yarıyıl tatilinde mutlu olmalarını istediklerini belirten Başkan Kuzu, "Çocuklarımızın yoğun eğitim temposunda ders stresinden bir nebze olsa uzak kalması ve çocuklarımızın eğlenmesi için farkı bir etkinlik düzenlemek istedik" dedi.

Başkan Kuzu, öğrenciler için daha güzel çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulundu.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN(Çanakkale), ()

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