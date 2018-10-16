Çan'da çöp konteynerleri yer altına yerleştirildi

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi tarafından 'Daha Temiz, Daha Yeşil Bir Çan' sloganıyla başlatılan çevre düzenlemeleri kapsamında, Çarşı merkezinde belirlenen noktalara yer altı çöp konteynerleri yerleştirdi.

'Daha temiz, daha yeşil bir Çan' sloganıyla ilçede büyük bir değişim hareketi başlatan Çan Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Çarşı merkezine yer altı çöp konteyneri yerleştirdi. Çarşı merkezi, yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. 15 milyonluk dev projede alt yapı çalışmalarının ardından başlanan üst yapı çalışmalarında, Çarşı merkezine yeni yollar, kaldırımlar ve otopark alanları kazandırıldı.

Çan ilçesinin 30 bin kişilik büyük bir aile olduğunu belirten Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, söz vermiş oldukları bir projenin daha hayata geçmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), ()

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