Çan Belediyesi, Whatsapp Hattı'na gelen sorunları çözdü

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi tarafından oluşturulan 'Whatsapp İletişim Hattı'na vatandaşlar tarafından iletilen 610 sorundan 549'u çözüldü. Diğer sorunların çözümü için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çan Belediyesi Ağustos ayında, Whatsapp İletişim Hattı kurdu. Bu sistem ile vatandaşların talep, şikayet ve önerilerinin cep telefonu yoluyla Çan Belediyesi’ne iletilmesi fırsatı sunuldu. Çan Belediyesi Whatsapp İletişim Hattına, Ağustos-Kasım ayları arasında vatandaşlardan karşılaştıkları sorunların çözümü için 610 mesaj geldi. Mesajların 549 tanesi ilgili birimlerce hemen çözüme kavuşturuldu. 61 mesajın ise çözüm sürecinin devam ettiği belirtildi. Whatsapp İletişim Hattına gelen şikayetlerin çözümünde yüzde 90'lık bir başarı oranı yakalandığı bildirildi.

Whatsapp İletişim Hattına gelen şikayetlerin ilgili birimlerce anıda çözülmesinin vatandaşları memnun ettiğini söyleyen Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, "Bizler belediyecilik hizmetlerimizi 10 yıldır bilinçle sürdürüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da sunacağı katkıları, önerileri dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımıza, Whatsapp İletişim Hattı ile Çan Belediyesi’ne talep, şikayet ve önerilerde bulundukları ve belediyecilik hizmetlerine katkı sağladıkları için teşekkür ederim" dedi.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), ()

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