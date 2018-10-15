Çan Belediyesi, trafoları halı deseniyle boyadı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi ekipleri tarafından, Çan halısı ve modern desenler ile boyanan elektrik trafoları estetik bir görünüme kavuştu.

Çan Belediyesi, ilçede bulunan elektrik trafolarını modern desenler ile boyayarak kentin havasına değişik bir renk katmaya başladı. İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan elektrik trafoları Çan halısı ve farklı desenler ile boyanarak daha estetik bir görünüm kazandı. Çan Belediyesi El Sanatları Atölyesi usta öğreticileri ve öğrencilerince boyanan elektrik trafoları, vatandaşların beğenisini kazandı.

TRAFOLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ

İlçenin havasına değişik bir renk katan elektrik trafolarının boyanmasının halk tarafından da benimsendiğini belirten Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, "Çan'ımızı güzelleştirmek adına elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğiz. Çan'ın unutulmaya yüz tutmuş değerlerini ve sanatlarını yeniden canlandırmaya devam ediyoruz. Çan halısı bizim yıllardır süren bir geleneğimiz. Elektrik trafolarını da Çan halısı ile boyayarak bu kıymetli değer için bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), ()

FOTOĞRAFLI