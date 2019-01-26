Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi açıldı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesi'nde, Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu ve çok sayıda vatadaş katıldı.

Her açılışın kıymetli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, çeyrek asırlık bir rüyayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını, Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi’nin, Çan’da kültürel ve sosyal faaliyetlerin ev sahibi olacağını belirterek, "Böylesi güzel bir yatırımı Çan’a kazandırırken bizlere en büyük desteği veren Başta Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimiz bir borç bilirim. Çan'ımızı kültürel yönden büyük bir ayağa kaldırma projesi olarak gördüğümüz Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte sinemamız, tiyatromuz olacak. Vatandaşlarımız sinemamızda filmleri vizyona girdiği gün izleyecek” dedi.

Sinemada 2 bin öğrenciye ücretsiz film gösterisi olacağını belirten Kuzu, Çanlı vatandaşların 1 ay boyunca sinemada yayınlanan filmleri ücretsiz olarak izleyebileceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından, içerisinde çok amaçlı salon, prova salonu, fuaye ve sergi alanı, etüt salonları, yetişkin ve çocuk kütüphanesi dışında Çan Belediyesi Kültür Hizmet Birimlerinin yer aldığı Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi’nin açılışı dua ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

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