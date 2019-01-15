Çan Belediyesi, 'Askıda Ekmek' uygulaması başlattı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi,ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 'Askıda Ekmek' uygulaması başlattı.

Çan Belediyesi, Osmanlı geleneği olan 'Askıda Ekmek' uygulamasını başlattı. Zabıta ekiplerince, ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 11 fırına ekmek dolapları yerleştirildi. Uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar dolaptan istedikleri kadar ekmek alabilecek.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALABİLİRLER'

'Askıda Ekmek' projesinin ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında köprü görevini üsleneceğini belirten Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, “Bu sayede bir Osmanlı geleneğini daha yaşatmanın gururunu duyuyoruz. Vatandaşlarımız fırınlardan ekmek temin etmek için geldiğinde kendi evine ekmek ihtiyacını giderirken, ihtiyaç sahipleri için de 'Askıda Ekmek' projesine katkı sunabilecekler. Bu proje Çan'ımızda ciddi bir eksikliği de gidermiş olacak. Biz belediye olarak ufak zaruret içerisinde olan herkese yardım ediyoruz ve hizmetine koşuyoruz. Eğer ilçemizde vatandaşlarımızdan meramlarını anlatamayan, sıkıntısını bize zikredemeyen insanlarımız varsa 'Askıda Ekmek' projesi sayesinde dile getirmeden gönül rahatlığıyla ekmeklerini alabilirler" dedi.

BAŞKAN KUZU'DAN, 'ASKIDA EKMEK' ÇAĞRISI

Tüm hayırsever vatandaşları, ihtiyaç sahipleri için 'Askıda Ekmek' yardımı çağrısında bulunan Başkan Kuzu, “Hayırseverlerin de ihtiyaç sahiplerinin de birbirini görmediği bu yardımlaşma modeli gösterişten uzak, toplumsal fayda oluşturan bir yaklaşımdır. Çan Belediyesi olarak bu uygulama ile sadece alan el ile veren eli gizliden buluşturmayı, muhtaç kardeşlerini hatırlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), ()

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