Çan Belediyesi 7’nci Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Çan Belediyesi Satranç Turnuvası'nda dereceye giren sporculara, kupa, madalya ve ödülleri takdim edildi.

Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu'nun ilk hamlesiyle 29 Ocak'ta başlayan ve 4 gün süren Çan Belediyesi 7’nci Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporcular için Menderes Parkı'nda ödül töreni düzenlendi. Törene, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Çan İlçe yönetimini ile turnuvada yer alan sporcular ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu ve diğer protokol üyelerince, turnuvada okul öncesi, İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler kategorisinde dereceye giren 1'incilere 1000 TL, 2'ncilere 500 TL, 3'üncülere ise 250 TL’lik hediye çeki, kupa ve madalyaları ile tüm katılımcılara teşekkür belgeleri ve madalyaları takdim edildi.

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