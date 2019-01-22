Çan Belediyesi 7'nci Satranç Turnuvası heyecanı başlıyor

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Çan Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası, 29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çan Belediyesi'nin 7'nci Geleneksel Satranç Turnuvası heyecanı 29 Ocak'ta başlıyor. 1 Şubat tarihinde sona erecek olan satranç turnuvası için bugün başlayan başvurular, 26 Ocak'ta sona erecek. Turnuvaya başvurular, Çan Belediyesi web sitesi www.can.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkinler kategorilerinde düzenlenecek olan turnuva 4 gün sürecek. Turnuva sonunda birinciler 1.000 TL, ikinciler 500 TL, üçüncüler ise 250 TL’lik hediye çekiyle ödüllendirilecek. Madalya ve kupaları takdim edilecek.

Satrancın, bir zihin sporu olmakla beraber, asil bir oyun olduğunu belirten Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, "Doğru karar verebilmek adına, stratejik düşünmeyi gerektiren ayrıcalıklı bir spor dalıdır. Bu sebeple satranca olan ilgi büyük. Bu anlamda özellikle küçük yaşlarına rağmen, bu spora gönül veren çocuklarımızı ayrıca kutluyorum. Ayrıca onlara destek olan anne ve babalarına da teşekkür ediyorum. Çan Belediyesi olarak biz, her sosyal projemizi geleneksel hale getirdik. Bu çok önemli ve anlamlı. Çan Belediyesi var olduğu sürece, bu tür etkinlikler devam edecektir. Üstelik biz olsak da olmasak da, çünkü iyiden geriye dönmek zordur. Eğer siz çıtayı yükseltirseniz, bir daha kimse onu aşağıya indiremez. Bu da Çan için, çocuklar için, gelecek için büyük bir kazanım. Onun için biz bu gibi faaliyetlerimize ayrıca önem veriyoruz” dedi.

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