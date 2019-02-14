Çan Belediyesi 5'inci Kitap Fuarı açıldı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kitap fuarı 5'inci kez kapılarını kitapseverlere açtı.

Çan Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine, Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Çan İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz, Çan AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, Çan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Birsen Dirlik, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri fuarı gezdi. Kitap fuarında, Çanlı yazarlar Aslı Candan, Muhammed Yavaş ve Çanlı şair Orhan Oyanık'ta kitaplarıyla yer aldı. Çan Belediyesi Kitap Fuarı’nı önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Kitap okumak hem bireyleri, hem ülkeleri geliştirir, zenginleştirir. Kitap okuyanlar kendini, dünyayı, evreni daha güzel anlar. İşte buna vesile olmak için 5’incisini düzenliyoruz ve sizi kitapla buluşturuyoruz. İnşallah kitap fuarımızın 6’ncısını, 7’ncisini düzenleyeceğiz" dedi.

Çan Belediyesi 5’inci Kitap Fuarı, yarın da 09.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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