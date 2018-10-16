Çamurdan Konağı restore ediliyor

ADANA'nın Kozan İlçe Belediyesi 2018 yılı Çukurova Kalkınma Ajansı Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programına başvurusunu yaptığı “Çamurdan Konağı Restorasyon Projesi” destek almaya hak kazandı.Çamurdan ailesine ait olan Çamurdan Konağı kısa süre önce Kozan Belediyesine hibe edilmiş, Belediye Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünün ortak çalışması ile 12 Nisan'da Çukurova Kalkınma Ajansına sunulmuştu. Kozan Belediyesi yetkilileri 2018 yılı Çukurova Kalkınma Ajansı Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programına yapılan başvuru ile, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescillenen tarihi Çamurdan Konağı'nın restorasyonunun yapılacağını ve konağın Kozan Belediyesi Turizm Tanıtım Ofisi olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Kozan Belediyesi olarak restorasyon projelerine devam etmeyi hedeflediklerini dile getiren Belediye Başkanı Musa Öztürk şöyle konuştu:"Belediyemiz Yapıcı Konağı Restorasyon Projesi ve Yiğenoğlu Sokağı Sağlıklaştırma Projesi için Çukurova Kalkınma Ajansından önemli destek almıştı. Belediyemizin hayata geçirmeyi hedeflediği projeler kapsamında Çamurdan Konağının restore edilerek turizm ofisi olarak hizmete sunulması da bulunuyordu. Büyük uğraşlar neticesinde o proje ile de alnımızın akıyla çıktık. Çukurova Kalkınma Ajansından geçen projemiz kapsamında Çamurdan Konağı Restorasyon çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren Kozan'ımızın tarihi mekanlarına sahip çıkıyoruz diyen Başkan Öztürk, bundan sonra da yeni projeler ile yolumuza devam edeceğiz."

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