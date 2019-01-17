Çamlıyayla kara teslim

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.Çukurova bölgesinde etkisini gösteren yoğun kış şartlarıyla birlikte yağan kar, Mersin'in Çamlıyayla ilçesini beyaza bürüdü. Yer yer 1 metreyi bulan kar nedeniyle belediye ekipleri iş makineleri ile kapanan yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmalarını sürüyor. Ekiplerin çalıştığı bölgelerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, "Fakılar mahallemizde vatandaşlarımızın ilçe merkezine ulaşımlarının açık tutulması adına ekiplerimiz aralıksız çalıştı. Körmenlik-Kisecik mahallemizde sabaha karşı kapanması muhtemel görünen yollara müdahale edilerek trafiğe açık hale getirildi" dedi.

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