Çamlık Koru Park, Erbaa Belediyesi tarafından işletilecek

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından yapılan Çamlık Koru Park belediye tarafından işletilecek.

Erbaa Belediyesince 2017 yılında yapımına başlanan, içerisinde kafeterya, restoran ve gezi alanları bulunan Çamlık Koru Park Projesinin inşası geçtiğimiz ay tamamlandı. İnşa çalışmalarının sona ermesiyle birlikte 35 dönümlük çamlık alanının içinde yer alan binanın çevresinde peyzaj çalışmalarına başlandı. Otopark alanları ve yürüyüş yollarında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi.

Projenin başlangıç aşamasında kesilmemesi için 3 metre batıya, 1 metre güneye kaydırıldığı 30 yıllık çınar ağacının altında işçilerle birlikte çay içip sohbet eden Başkan Yıldırım şöyle konuştu: ''Şu anda Erbaamızda çamlık olarak bilinen, hatta şahin tepesi olarak bilinen yerde bulunmaktayız. Yaklaşık 35 dönümlük bir korunun içinde eskiden beri hizmet veren bir alanımız vardı. Bu daha önce kaldırılmıştı. Ancak yeniden hayata geçirilememişti. Biz göreve geldiğimizde bu alana hizmet verecek bir restoran, kafeterya ve yaşam alanı oluşturacağımıza dair sözümüz vardı. Söz verdiğimiz gibi göreve geldiğimiz günden beri projelendirmesi yapıldı. Ve nihayet bitimine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Burada yaklaşık 400-500 kişilik bir restoran. Yine 200 kişi kapasiteli bir kafe alanı ve etrafında da bir yaşam alanı oluşturduk. Şu anda sert zemin uygulamaları kaldı. Çimler baştan ayağa yenilendi. Tesisimiz yapıldı ve dokuya uygun yüksekliğiyle dış cephe kaplamasıyla bu dokuyu bozmayacak bir çalışma yapıldı. Muhteşem Erbaa manzaralı bir alandayız. Erbaa ayaklarımızın altında. Bir taraftan çayımızı yudumlayacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Diğer taraftan da Erbaa manzarasını seyredeceğiz. Erbaa’mıza yakışan güzel bir tesis oldu. Tesisin işletmesini de belediye olarak bizler yapacağız. Vatandaşlarımıza kaliteli ve güzel bir hizmet vermek için gayret edeceğiz.''

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