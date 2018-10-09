Çamlıca Mahallesi’ne YENİMEK kursu açıldı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nın 16’ncısı Çamlıca Mahallesi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. ‘Bugün Çamlıca mahallemizde iki güzel açılış gerçekleştirdik’ diyen Başkan Yaşar, Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Belediye olarak sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Yenimahalle, kültür, sanat, spor ve eğitim alanında gerçekleştirdiği projelerle örnek olmuştur. Bugün Yenimahalle başarılarıyla sadece Ankara’da değil Türkiye’de konuşulmaktadır” şeklinde konuştu. Konuşmasında YENİMEK’in sadece bir kurs merkezi olmadığına da değinen Başkan Yaşar, “YENİMEK sadece bir kurs, bir hobi merkezi değildir. YENİMEK insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiren, birliği beraberliğin ve geleneklerin yaşatılmasını sağlayan bir merkezdir. Hedefimiz bu yıl 25 bin kursiyere ulaşmak” dedi.

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