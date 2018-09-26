Çamlıbel Lions Kulübü'nden Alzheimer Derneği'nde resim kursu

MERSİN, ()- MERSİN’de Çamlıbel Lions Kulübü, Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi’nde açtığı resim kursu atölyesi ile yaşlılara destek veriyor.

Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde çok sayıda davetlinin katıldığı resim kursu kurs büyük ilgi gördü. Çamlıbel Lions Kulübü Dönem Başkanı Gülsüm Akbulut, "Alzheimer Derneği Yaşlı Bakım Merkezi’ndeki yaşlılarımız için öğretmenler nezaretinde resim kursu atölyesi çalışmalarına başladık. Onlara biraz da olsa moral vermek için başlattığımız bu çalışmaya yaşlılarımız büyük ilgi gösterdi. Çalışmamızı iki ayda bir tekrarlayacağız. Onlar için değişik bir gün yaşatmak, morallerini yüksek tutmaya yardımcı olmak en önemli hedefimizdir. Bize destek veren öğretmenlerimize ve dernek yönetimine çok teşekkür ederiz" dedi.

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