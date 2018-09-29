Camilerden musluk çalan zanlı yakalandı

Bülent TATOĞULLAR/ANTALYA,() - ANTALYA'da 16 camiden musluk çaldığı belirlenen M.Y., polis ekiplerince yakalandı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İlçedeki camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukların çalışması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda hırsızlık zanlısının M.Y. olduğu belirlendi. Şüphelinin 16 camiden musluk çaldığı ve hurdacıya sattığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis M.Y'yi gözaltına altı. M.Y., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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