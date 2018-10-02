BURDUR'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış programı Öğretmenevi Nurcihan Velicangil Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Vali Hasan Şıldak, din görevlisi olmanın sıradan bir meslek olmadığını belirtti. Şıldak, "Sizler 24 saat aslında görev başındasınız. Pek çok bakış açısından sadece ezan saatleri, vakit namazı saatleriyle sınırlı bir görev icrası gibi görünmekle birlikte siz çok önemli bir sosyal görevi ifa ediyorsunuz. Bu önemli görevi ifa ederken bir devlet memuru olarak temsil ettiğimiz görevin hukukuna uygun, taşıdığımız misyonun sorumluluğun ağırlığının bilincinde olarak kendimize bir çeki düzen verme ve sürekli bu görevin manasıyla yüzleşmek durumundayız" dedi.

İl Müftüsü Hıdır Bayrak, "Camiler 'toplayan' manasına gelir. Her yaştan insanı bünyesinde barındırır. Camilerde birlik, beraberlik, dayanışma vardır. Camiler eğitim yerleridir" diye konuştu.

Bayrak, bu seneki Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasının 'Din hizmetine adanmış ömürler' olarak belirlendiğini de söyledi.

Müftülük Korosunun söylediği ilahilerden sonra katılımcılara aşure ikram edildi. Hafta dolayısıyla il genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

FOTOĞRAFLI