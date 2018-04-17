Cami imamının kulaklık mikrofonunu çalındı



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de cami imamı Z.T.'nin kullandığı kulaklık mikrofonu Ü.Ç. isimli şahıs tarafından çalındı.

Sakızköy Merkez Cami imamı Z.T., jandarmaya yaptığı müracaatta, sabah namazını kıldırmak için camiye girdiği esnada kulaklık mikrofonunun yerinde olmadığını ve kesilip çalındığını ihbar ederek şikayetçi oldu. Yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesinde caminin kapalı olduğu esnada Ü.Ç. isimli şahsın camiye girdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Ü.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.



