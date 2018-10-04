Cami çocuk buluşması yapıldı

KAYSERİ, () - CAMİLER ve din görevlileri haftası nedeniyle Kocasinan İlçe Müftülüğü tarafından Fatih Sultan Mehmet Camii'nde "Cami – Çocuk Buluşması" programı düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Camii İmam Hatibi Burhan Güngör’ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İl Müftüsü Prof. Dr Şahin Güven, "04-06 Yaş Grubu Kur'an kurslarında inşallah hem Kur’an okumayı, hem namaz kılmayı, hem de camiye gelip cami adabını öğreneceğiz. Hepinizin bu eğitim öğretim yılında Kur’an öğrenerek, hocalarınızdan ahlak ve edep derslerini alarak güzel bir şekilde gelecek yıl okullarınıza gitmenizi istiyorum. Siz hoca hanımlara da bu zor görevi güzel bir şekilde yürüttüğünüz için teşekkür ediyorum. Sizlerin görevi yetişkin hanımefendilerin Kur’an kursunda görev yapan hoca hanımların görevinden daha zor. Ancak sizler birer anne veya anne adayı olduğunuzdan dolayı çocuklarla daha güzel bir iletişim kuruyorsunuz. Yüce Mevla sizlerinde yar ve yardımcısı olsun" dedi.

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