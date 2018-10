Cami bahçesinde maganda kurşununa 3 gözaltı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, caminin bahçesinde yürüyen 45 yaşındaki Mesut Sel'in maganda kurşunu ile yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Önceki gün saat 22.30 sıralarında, Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Döngel Merkez Camii'nin bahçesinde yürüyen 45 yaşındaki Mesut Sel maganda kurşunu ile yaralandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Sel'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay esnasında caminin karşısında bulunan bahçede oturdukları ve alkollü oldukları belirlenen H.Y., E.T. ve O.K. gözaltına alınırken, 3 adet de tabanca ele geçirildi. Emniyete getirilen zanlılardan H.Y. savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, E.T. ve O.K. ise adliyeye sevk edildi.