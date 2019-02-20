Çamdibi'nde 'Dost Market' buluşması

BORNOVA Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi olan Dost Market'ten yararlanan aileleri biraraya getirdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içindeki İzbaş Düğün Salonu'nda gerçekleşen buluşmada alışveriş kredilerini 10'ar puan yükselttiklerini açıkladı.

Bornova Belediyesi, bir yandan Dost Market'i büyütürken bir yandan da buradan yararlanan ihtiyaç sahiplerinin kredilerini yükseltiyor. Bornova'da dört şubesi bulunan Dost Market'ten yararlanan aileler ekonomik durumlarına göre belirlenen krediler doğrultusunda ücretsiz olarak alışverişlerini yapıyor. Dost Market'in dört şubesinden 5 bin 740 aile yararlanıyor. Dost Market buluşmalarıyla verilen hizmetin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar da yapan Bornova Belediyesi, bu hizmetten yararlanacak ihtiyaç sahiplerini sosyologlar tarafından birebir yapılan görüşmelerle desteklenen incelemelerin ardından mecliste grubu bulunan her partiden üyenin bulunduğu komisyonun onayıyla belirliyor.

Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içindeki İzbaş Düğün Salonu'nda gerçekleşen Dost Market Buluşması'nda da ihtiyaç sahipleri verilen hizmetle ilgili beklenti ve önerilerini ilgililere iletti. Buluşmaya katılan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Hiçbir şekilde insan ayrımı yapmadan, dünya görüşü ne olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin, hangi inançtan olursa olsun ihtiyacı olan vatandaşlarımızın Bornova Belediyesi olarak her an yanında olduk. Bu anlayışla geçim mücadelesinin zorlaştığı bugünlerde Dost Market'ten yararlananlara ücretsiz alışveriş yapma imkanı sunan kredileri 10'ar puan arttırarak 70, 80 ve 90'a çıkardık" dedi.

KATKISI OLAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Dost Market Projesi'ni Bornovalılarla hep birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Atila şöyle konuştu:

"İyi ki dost market projesini hayata geçirmişiz. Başta Kızılay Bornova Şubesi olmak üzere katkısı olan tüm okullarımıza, öğrencilerimize, kuruluşlara ve bireysel destek veren hayırsever tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir iyilik projesini Bornova'da gerçekleştirerek Türkiyemize örnek olduk. Sizinle hayatı paylaşmak, sorunlarımızı paylaşarak azaltmak en büyük mutluluğum. Hakkınızı helal edin."

İZMİR, ()

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