Cam Piramit alanı çocuklarla şenlendi

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Festivali, birbirinden renkli aktivite, sahne gösterileri ve gün boyu süren keyifli etkinliklerle 23 Nisan'da çocukların ve ailelerin akınına uğradı. Binlerce çocuk, bayramlarını en coşkulu şekilde kutladı.

Cam Piramit alanı 23 Nisan'da çocuklarla şenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Antalyalı çocuklar ve aileleri, Cam Piramit alanında Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Festivali'nde buluştu. Çocuklar Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı ücretsiz uçurtmalarla gökyüzünü süslerken, aileleri de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Keyifli etkinlikler gün boyu devam etti.

23 NİSAN DOLU DOLU KUTLANDI

Büyükşehir Belediyesi'nin 21-23 Nisan tarihlerinde Antalyalı çocukları davet ettiği Çocuk Festivali, binlerce çocuğu ve aileyi ağırladı. Tiyatro gösterileri, şişme oyun parkları, fotoğraf çekim alanı, 3D/10D animasyon film gösterimleri, Planetaryum (Gezegen evi), meslek tanıtım atölyeleri, çocuk oyun alanları, yüz ve tişört boyama etkinlikleri, satranç turnuvası gibi aktivitelerin yer aldığı festivalde çocuklar gönüllerince eğlendi.

KEYİFLİ ETKİNLİKLER GÜN BOYU SÜRDÜ

Antalyalı çocukların büyük ilgiyle izlediği Şeker Portakalı animasyon ekibinin gösterisi ile başlayan etkinlikler, Çiftlikteki Haydut adlı çocuk tiyatrosu ile devam etti. Barış Manço'nun yıllarca çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği 7'den 77'ye Adam Olacak Çocuk sahnede yine çocukları ağırladı.

KAHRAMANLARLA BULUŞMA

Meslek tanıtım atölyelerinde çocukların kahramanı polisler ve itfaiyeciler oldu. Mesleklerini çocuklara anlatan polis ve itfaiyeciler, minik ziyaretçilerine boyama kitabı hediye etti. Tişört boyama etkinliği ile kendi tişörtlerini yaratan çocuklar, daha sonra yüz boyama etkinliğine katıldı. Alana kurulan şişme oyun parklarında eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar, 3D ve 10D animasyon filmleriyle sanal gerçeklikte yolculuğun keyfini yaşadı.

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