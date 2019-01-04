Cam mozaik sergisi açıldı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - FİNİKE Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği 'Cam Mozaik ve Cam Füzyon Kursu'na katılan 35 kadının eserlerinin yer aldığı sergi Antalya Müzesi'nde açıldı.

Antalya Müzesi'ndeki serginin açılış kurdelesini Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Müze Müdürü Mustafa Demirel, Finike Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, Antalya Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Yavuz, kurs öğretmeni Şahinde Korkmaz kesti.

Cam çalışması tablo, duvar panosu ve dekoratif süs eşyalarını inceleyen ve eser sahiplerinden bilgi alan Vali Karaloğlu, kurs öğretmenine cam mozaik ve füzyon cam çalışmalarında daha fazla atık cam kullanılmasını önerdi.

Kurs öğretmeni Şahinde Korkmaz, renkli ve düz cam parçalarını MDF üzerine çizilen resim ve desenlerin içerisine tutkalla yapıştırıp yerleştirdiklerini, füzyon da camları 800 derecede eritip kaynaştırarak şekillendirdiklerini anlattı. Korkmaz, cam mozaik sanatına Finike'de kadınların ilgisinin yoğun olduğuna dikkati çekerek, "Kursiyerlerimiz evlerinin duvarlarını cam mozaik eserlerle renklendiriyor. Bu sanat kursiyerler için iyi bir terapi yöntemi. Zor, sabırla çalışılan mozaik sanatı, eser ortaya çıkınca büyük bir heyecan uyandırıyor" diye konuştu.

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