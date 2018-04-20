Çam kozalakları tohum oluyor

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - AKSEKİ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 50 ton kızılçam kozalağı toplandı.

Akseki Orman İşletme Müdürü İsmail Kaya, kesilen yaşlı ağaçların yerine doğal gençleştirme sahalarına ekmek için kozalak tohumu ektiklerini söyledi. Bu amaçla kozalak toplatıldığına değinen Kaya, orman köylüleriyle sözleşme imzaladıklarını, vatandaşlarca getirilen kozalakların toplama merkezinde depolandığını kaydetti. Köylülere, toplanan kozalağın kilogramı için 1 lira 50 kuruş ödeme yapıldığını belirten İsmail Kaya, depolama alanlarından tohum üretme istasyonlarına taşınan kozalaklardan ise tohum elde edildiğini ifade etti.

İsmail Kaya, "100 kilogram kozalaktan 4 kilogram tohum üretiliyor. Çam kozalakları yeni tesis edeceğimiz ağaçlandırma, rehabilitasyon ve gençleştirme sahalarına ekilmek üzere toplatılmakta. Toplanılan bu kozalaklar serilip, karpellerinden ayrıldıktan sonra çuvallanıp sahalara ekiliyor. Böylelikle hem ülkemiz ağaçlandırılmakta hem de orman köylülerimiz istihdam edilmekte" dedi.

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