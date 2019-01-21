Cam atıklar geri dönüşüme kazandırılacak

BURSA’nın Mudanya Belediyesi, ilçede toplanan tüm cam atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çalışma başlattı. Proje ile çevre ve ekonomiye katkı sunacaklarını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ‘’Geleceğin daha yaşanabilir bir dönem olması amacıyla bu türden projelerin sayısının artması gerekli’’ dedi.

Mudanya Belediyesi, geri dönüşebilir cam atıkların toplanması amacıyla bir sözleşme imzaladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile Cam Kırığı Hurda Nakliyat Bölge Sorumlusu Mehmet Gürsu arasında imzalanan anlaşma ile ilçe genelindeki cam ambalaj atıkları toplanarak, geri dönüşümü sağlanacak. İmza töreninde konuşan Başkan Türkyılmaz, projenin çevre temizliğinin yanı sıra, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaklarını da belirterek, ‘’Projemizin protokolünü Mehmet Gürsu kardeşimizle imzalıyoruz.Bu türden çalışmalarımız hem ülke ekonomisine, hem de ekolojimize katkı sunacak. Ayrıca vatandaşlarımızda da duyarlılık oluşturacak. Geleceğin daha yaşanabilir bir dönem olması amacıyla bu türden projelerin sayısının artması gerekli’’ diye konuştu.

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