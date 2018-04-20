Çaltı: Balıkesir’de turizm sürdürülebilir olmalı

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), ()-BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Bandırma Gazeteciler Cemiyeti’niN konuğu olan Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, bölgenin kültür ve turizm bakımında potansiyelini anlattı.

Bandırma ve Erdek turizmi konusunda bilgiler veren Çaltı, Bandırma’nın bir geçiş yolu olduğuna işaret ederek, yolu Bandırma’dan geçenlere yönelik kentte zaman geçirecek alanların oluşturulması gerektiğini aktardı. Bandırma’da 12, Erdek’te 10 olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgelendirilmiş turizm işletme belgeli 22 konaklama tesisi bulunduğunu belirten Çaltı, şunları kaydetti:

“Bandırma çok önemli bir merkez. Ekonomik olarak Balıkesir’in bir numaralı şehri. Turizmle ilgili şöyle bir durum var, burası geçiş noktası. Hemen yanında Erdek ve Adalar var. Erdek Türkiye’de ilk planlı turizm hareketinin başladığı yer. Erdek’te rehavet var, yeni tesisler yapılmamış. Bunu sürekli görüşüyoruz. Erdek, Bandırma İstanbul’un bir semti gibi. Büyükşehir’de yaşayan insanlarda stres oluşuyor. Kapıdağ ve Erdek onların dinlenebileceği çok uygun bir yer. Örneğin, Kirazlı Manastırı var, burası bir konaklama tesisi yapılabilir mi? Tam çözüme ulaştıramadık ama olabilir. Bunun gibi diğer yerlerde insanlar sakin bir doğa ortamında gelip dinlenebilirler. Gönen’de eskiden beri termal otel var. Bize gelen bilgiler burasının yaz- kış çalıştığı yönünde. Nitelikli tesisler dolu. Erdek’te 70’li yılların tesislerinden şikâyet ediyorlar, bunların yenilenmesi gerekli. Bu otellerin günümüz şartlarına getirilmesi gerekiyor. Mesela Avşa Adası çok önemli bir merkezdir. Kanalizasyon arıtması 2018 yatırım planına alındı. Bu bölgede 5 termal turizm alanı var. 8 kadar termal kaynaklarımız var. Balıkesir genelinde 40’a yakın termal kaynağımız var. Termalle ilgili Balıkesir genelinde yatırımlar devam ediyor.”

Turizmin 12 aya yayılması gerektiğini anlatan Çaltı, Balıkesir’in bir gıda deposu olduğuna da değindi. Çaltı “300 kilometrelik kıyı bandında yaz turizmi yapılıyor. Bizim hedefimiz 12 ay boyunca sayı düşük olsa da devamlılığı sağlamak. Termaller bizim turizmi 12 aya yayabileceğimiz örnekler. Edremit- Güre termal bir üs haline geldi, biz bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Balıkesir tamamen bir gıda üssü, 50’den fazla çeşit peynir üretiliyor. Balıkesir’de 300’den fazla yemek çeşidi var. Kazdağı Ot Festivali yaptık, 40’a yakın ot çeşitlerinden yapılan yemek vardı. Burada Kapıdağ’da da yaparız. İşadamlarımızın bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor” diye konuştu.

DASKYLEION’U ZİYARETÇİYE AÇMA PROJESİ

Bandırma sınırları içinde bulunan Roma Dönemine ait Kyzikos ve Türkiye’de tek Pers Satraplığı olarak bilinen Daskyleion antik kenti konularında da açıklamalar yapan Çaltı, özellikle Daskyleion antik kentini ziyarete açmayı planlandıklarını söyledi. Çaltı “Kazılar 4-5 aya çıkartılabilir. Kyzikos’a Kazı evi yapmamız lazım. 90-120 gün olabilse daha başarılı olacağız. Daskyleion ziyaretçiye açma durumumuz var. Kyzikos’un girişine çıkan eserleri sütunları koysak vatandaşlar da ne olduğunu görse. Benim böyle bir görüşüm var”dedi. Balıkesir’in mavi bayrak konusundaki durumunu da açıklayan Çaltı “Balıkesir’de 26 bayrak var. Türkiye’de 5. sıradayız. 2017 yılında Erdek turizme mavi bayraksız girdi. Bu sezon 2-3 mavi bayrak alabilir. Turizmle ilgili değerlerde de 5’inci sıradayız. Gönül istiyor ki turizm sürdürülebilir olsun” diye konuştu.