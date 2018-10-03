Çallıca Ova Camii açıldı

BURDUR merkez Çallıca köyü Ova mevkisinde yapılan cami törenle açıldı.

Çallıca Ova Camii'nin açılış törenine Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Müftüsü Hıdır Bayrak, Çallıca Muhtarı Osman Saçar ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan törende Cami Yaptırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Savaş, Ova mevkisinde bulunan caminin karayolları istimlak sınırında kaldığı için yıkıldığını ve dernek olarak yeni bir cami yaptırdıklarını söyledi.

İl Müftüsü Hıdır Bayrak, Ova Camii Yaptırma Derneği ve İl Müftülüğü işbirliğinde caminin yapımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Vali Hasan Şıldak da caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti ve hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından cami açılış beratı Cami Yaptırma Derneği Başkanı Osman Savaş'a Vali Hasan Şıldak tarafından verildi. Caminin yapımında emeği geçenlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Yapımına 2016 yılında başlanan cami 2 katlı ve 130 metrekare olarak yapıldı. Camide Kur'an Kursu ve görevliler için lojman da bulunuyor.

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