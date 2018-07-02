Çalıştığı restorandan et çaldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalıştığı restorandan 25 bin lira değerinde et çaldığı iddia edilen Muharrem T. (54) polis tarafından yakalandı.

Oba Mahallesi, Fabrika Caddesi bulunan restoranın sahibi Abdulkadir Tanrıtanır iş yerinin gelir gider hesabını yapınca hesapta tutarsızlık belirledi. Gelen et kilosuyla satılan et miktarının uyuşmadığından şüphelenen Tanrıtanır, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Restoranın kasap bölümündeki kamera görüntülerinde restorana gelen etleri işlemesi için yaklaşık 6 ay önce işe aldığı Muharrem T.'nin yaklaşık 2 bin 500 lira değerinde yaklaşık 20 kilo ağırlığındaki eti aldığını fark etti. Bunun üzerine Tanrıtanır iş yerindeki toplam zararının yaklaşık 25 bin lira olduğunu iddia ederek polise şikayetçi oldu.

Gelen şikayet üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Muharrem T.'yi dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi 20'nci Sokak'taki adresinde gözaltına aldı. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan polisin yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin 6 ay boyunca 25 bin lira değerindeki eti çaldığı tespit edildi.

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