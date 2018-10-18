Çalıştığı işyerinin paralarını kendisi çalmış

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde bulunan ve çalıştığı akaryakıt istasyonunun parasını bankaya götürürken, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından önünün kesilerek paranın zorla alındığını bildiren O.A.'nın parayı kendisinin çaldığı ortaya çıktı.

Jandarmaya müracaat eden O.A. 30 Temmuz 2018 tarihinde, çalıştığı akaryakıt istasyonuna ait bir miktar parayı Babaeski ilce merkezinde bir bankaya motosiklet ile götürürken, belediye çöplüğü mevkiine geldiğinde kimliği belirsiz 2 motosikletli şahıs tarafından etkisiz hale getirildiğini ve taşıdığı 36 bin 952 lira paranın zorla alındığını bildirerek şikayetçi olmuştu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda olay şüphelisi olarak müşteki O.A. belirlendi. Babaeski Cumhuriyet Savcılığı'nca olay yağma kapsamından çıkarılmış ve şüpheli O.A. hakkında, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suç uydurma'dan hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheli O.A., adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.



