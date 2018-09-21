Çalışma performansı yüksek olan antrenörlere ödül

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, dönem içerisinde çalışma performansı yüksek olan antrenörleri ödüllendirdi.

Ağustos ve eylül ayı antrenör değerlendirme ve koordinasyon toplantısı İl Müdürü Mustafa Loğoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda ki programa Spor Şube Müdürü ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, antrenörlere branşlarla ilgili çalışma programları ile İl müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen genel durum ve başarı değerlendirmesi ile ilgili konuların üzerinde duruldu.

İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Osmaniye’de sporu her branşta zirveye taşımak için yapılacak gerekli çalışma, program ve ihtiyaçların belirlenmesi, sporu tabana yayacak uzun vadeli plân ve özel programlar ile sporun geliştirilerek yaygınlaştırılması ve sporun aktif bir yaşam tarzı haline getirilmesi gibi konularda antrenörler ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Yapılan toplantı sonunda dönem içerisinde çalışma performansı yüksek olan antrenörler Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından ödüllendirildi. Müdür Loğoğlu, antrenörlere başarılar diledi.

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