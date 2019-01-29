Çalışanlardan Başkan Kılıç'a 'hayırlı olsun' sürprizi

OĞUZELİ Belediyesi çalışanları 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a sürpriz yaparak adaylığını kutladılar.

Geçen hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep aday tanıtım toplantısında Mehmet Sait Kılıç’ı Cumhur İttifakı adayı olarak takdim etmesinin ardından Oğuzeli Belediyesi personeli Başkan Kılıç’a Meclis Salonunda sürpriz yaparak adaylığını kutladı.

'BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYUYORUZ'

Personel adına konuşan Oğuzeli Belediye Başkan Yardımcısı Niyami Özada, "Başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey'in 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden ilçemize hizmet için adaylığını tebrik ediyoruz” dedi. Başkan Yardımcısı Özada, “Oğuzeli Belediyesi Personelleri olarak, birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz Başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey'in 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Oğuzeli'mize hizmet için adaylığını tebrik ederek, tekrar birlikte çalışacak olmanın verdiği heyecanı yaşıyoruz. Başkanımızın her zaman yanındayız. Cenabı Allah birliğimizi daim kılsın, bizleri bu yolda muvaffak eylesin" dedi.

'HEP BİRLİKTE BAŞARDIK'

Belediye personelinin yaptığı sürpriz karşısında çok duygulandığını ve sevindiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise "Böyle kıymetli bir ekip ile çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için hep birlikte gece gündüz demeden her koşulda yanımda olan sizin gibi birbirinden kıymetli mesai arkadaşlarına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Bu zamana kadar ne yaptıysak birlikte yaptık. Başarılara birlikte imza attık. Oğuzeli’nin her köşesinde her taşında emeğiniz var. Cenabı Allah nasip ederse bundan sonraki dönemde de sizinle birlikte güzel hizmetlere ve projelere imza atacağız. Bugün yapmış olduğunuz jest beni oldukça mutlu etti. İnsanın çalışma arkadaşlarının yanında olmasını bilmek güzel bir duygu. Hepiniz sağ olun var olun" diye konuştu.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç konuşmaların ardından ‘Oğuzeli Sevdalısı Hayırlı Olsun’ yazan pastayı Başkan Yardımcıları Yusuf Taşdemir, Hasan Çıldır ve Niyami Özada ile birlikte kesti. Başkan Kılıç pastayı personele dağıttı.

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