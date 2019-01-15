Çalışanlara hediye 'umre'

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da iş insanı Orhan Çiçek, şirketinin 14'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla başarılı üç çalışanını umreye gönderdi.

Burdur Organize Sanayi Bölgesi'nde mermercilik alanında faaliyet gösteren iş insanı Orhan Çiçek, şirketinin kuruluşunun 14'üncü yıldönümü dolayısıyla, iş yerinde 10 yıldır çalışan üç çalışanını umre ile ödüllendirdi. İşçiler Nazmi Koçak, Arif Horzum ve Ali Akdemir için fabrikada uğurlama töreni düzenledi.

Törende konuşan Orhan Çiçek, "Şirketimizin 14'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla başarılı olan ve 10 yılını tamamlamış üç iş arkadaşımızı umreye gönderiyoruz. Rabbim ibadetlerini yapıp sağ salim, ailelerine, iş arkadaşlarına kavuştursun diye dua ediyorum. 2005 yılında başladığımız mermer sektöründeki başarımız iş arkadaşlarımın katkısıyla gerçekleşti. Umre ödülünü geleneksel hale getireceğim" dedi.

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