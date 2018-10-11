Çalışanlar şenlikte gönüllerince eğlendi

BURSA,()-TÜRKİYE'nin en büyük doğal gaz şirketlerinden Bursagaz, çalışan mutluluğu ve memnuniyeti çerçevesinde aileleriyle birlikte katıldığı “Bursagaz Şenliği” düzenledi.

Güvenilirlik ve mükemmellik değerleri doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli olarak artıran Bursagaz, sektördeki başarısının en temel nedenlerinden biri olarak gördüğü çalışan mutluluğu ve memnuniyetine verdiği önemle dikkat çekiyor. Şirket bu kapsamda son olarak, çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı “Bursagaz Şenliği” düzenledi.

Bursagaz Nilüferköy yerleşkesinde gerçekleştirilen ve Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 650 kişinin katıldığı şenlik, çocuklara ve büyüklere özel oyunlar, dans gösterileri ve konser ile renkli görüntülere sahne oldu. Şirketin birliktelik ilkesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde bir araya gelmelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Şirketin Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, “Yılda bir kez düzenlediğimiz bu etkinliği çok önemsiyorum. Çalışanlarımızla işimizin dışında bir araya gelmek, aileleriyle tanışmak ve birlikte eğlenmek gerçekten çok keyifli. Çalışanlarımızın yakınları da eşlerinin, anne, babalarının, çocuklarının kimlerle çalıştığını görme fırsatı buluyor ve burada çok güzel dostluklar kuruluyor. Bursagaz Şenliği her yıl sabırsızlıkta beklediğimiz bir etkinliğe dönüştü” dedi.

Şirketin Nilüferköy yerleşkesinde düzenlenen ve yaklaşık 650 kişinin katıldığı etkinlikte eğlence dolu anlar yaşandı. Çocuk ve yetişkinlere özel oyunlar, sürpriz hediyeler, şişme oyun parkurları ve zumba gösterisi ile gönüllerince eğlenen çalışanlar, leziz ikramların tadını çıkardı. Şenlik, tüm katılımcıların şarkılara eşlik ederek dans ettiği bir konserle son buldu.

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