Çalışan çocuklar için mekan tasarımına uluslararası ödül

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu Eda Kale ve Görsel İletişim Tasarımı Mezunu Can Aviral, İspanya merkezli "Biri İçin Ev - 2018" adlı yarışmada Türkiye’ye mansiyon ödülü kazandırdı.

İtalya’da Politecnico di Milano Üniversitesi’nde "Sürdürülebilir Mimarlık ve Peyzaj" alanında yüksek lisans yapan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu Eda Kale aynı üniversiteden "Renk Tasarımı ve Teknolojisi" programından yüksek lisansını tamamlayan Görsel İletişim Tasarımı Mezunu Can Aviral, yarışma için 1800’lü yıllarda İngiltere’de baca temizliği yapan çocuklara yönelik ev tasarımı yaptı. Kale, yarışmanın temasının ilgilerini çektiği ve hayal güçlerini kullanarak, çalışan çocuklar için ev tasarımı oluşturduklarını söyledi. Kale, şöyle dedi:

"İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde farklı disiplinlerden ve alanlarında uzman akademisyenlerden eğitimler aldık. Yarışmada, hayal ürünü ve tarihin herhangi bir döneminde yaşamış kişiler için tasarım yapılabileceği belirtilmişti. Biz de 1800'lerin ortasında zor şartlarda çalıştırılan baca temizleyici çocukları seçtik. Proje önerimiz ise onlar için alternatif bir yuvaydı. Çocukların bacalarını temizlemek için girdikleri evin duvarlarının, merdiven altlarının hatta su depolarının arasına gizlice bir tünel sistemi kurmalarını hayal ettik. Projemizde, merdiven altından geçen kaydıraktan kayarak, duvardaki çatlaktan gelen ışık ile gölge oyunları oynayarak çocukların kendileri için mutlu bir yuva yaratmalarını istedik. Yarışmada ödül kazanmak ülkemiz adına bizleri çok onurlandırdı."

İZMİR, ()

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