Çalıntı motosikletler kömürlükte bulundu

KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklete el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Kışla Sokak üzerindeki iki ayrı adreste yaptığı aramada kömürlüklere saklanmış 2 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Motosikletlere el konulurken, olayla ilgili D.G. ve V.G. gözaltın alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, motosikletlerin sahiplerine teslim edileceği bildirildi.