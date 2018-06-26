Çalıntı araç PTS sayesinde yakalandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'nin (PTS) sinyali üzerine çalıntı olduğu belirlenen hafif ticari araç yakalandı.
Gazipaşa Sanayi Kavşağı'ndaki PTS kamerası tarafından 03 RG 161 plakalı hafif ticari aracın çalıntı olduğu sinyali üzerine Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Alanya istikametinden Gazipaşa'ya giden A.A.'nın kullandığı aracı takibe alan polis, Pazarcı Mahallesi deniz yolunda durdurdu.
Hafif ticari araçta incelemelerde bulunan polis, sürücü A.A.'yı gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından A.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. El konulan araç ise otoparka çekildi.
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