Çalınmak istenen iş makinesi bulundu

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, çalınmak istenen 300 bin liralık iş makinesini bulup, sahibine teslim etti.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılcadağ Mahallesi'nde bir madencilik firmasına ait 300 bin liralık iş makinesinin taşıyıcıya yüklenip, çalınmaya çalıştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. TIR'ı takibe alan jandarma ekipleri ilçe içerisinde aracı durdurdu. Gözaltına alınan TIR şoförü, "Ben nakliye işi yapıyorum. Antalya'dan gelen bir firma sahibinin Kızılcadağ'da bulunan maden ocağından satın aldığını söylediği iş makinesini Antalya'ya taşımak için pazarlık yaptım ve iş makinesinin taşımacılığını yapıyorum" dediği belirtildi.

Jandarma ekipleri çalınmak istenen iş makinesini madencilik firması yetkililerine teslim etti.

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