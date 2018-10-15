Çalılık alanda çıkan yangın korkuttu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da çıkan ot ve çalılık yangını itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak'ta bulunan boş alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çalılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangının, çevredeki evlere yakın olması nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede evlere ulaşmadan söndürdü.

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