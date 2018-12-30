Çalık ve Gürkan, Sosyal Yaşam Merkezi'ni inceledi 

MALATYA Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Çalık ile Gürkan, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamada bulunan Gürkan, Sosyal Yaşam Merkezi'nin kısa bir süre sonra hizmete sunulacağını belirterek, Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekilimiz sayın Öznur Çalık hanımefendi ile birlikte Yaşam ve Spor Merkezimizin hangi aşamada olduğunu bizzat yerinde görüp incelemek maksadıyla Yaşam ve Spor Merkezimize geldik. Bitme aşamasına geldiğini gördük. Öyle tahmin ediyorum ki iç mefruşatları tamamlandıktan sonra halkımızın hizmetine açılacaktır. Burada bayan ve erkek ayrı olmak kaydıyla olimpik havuzları, ayrıca hamam, sauna, fitnes salonlarının yanında 26 spor dalının da aktivite edileceği spor salonları yapıldı. Bölgemizin en büyük spor kompleksi ve Yaşam Merkezi olarak da hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı önümüzdeki bir ay içinde düşünüyoruz. İnşallah buranın da memleketimize, milletimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Daha nice hizmetlerle de hemşerilerimizin buluşması için durmak yok yola devam diyorum" dedi.

Milletvekili Öznur Çalık ise, Başkan Gürkan'ın önemli hizmetlere imza attığını kaydederek, "Battalgazi Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye başkanı olduğu süreçte yapmış olduğu yatırımları yerinde ziyaret etmek beni de çok mutlu ediyor. Sosyal Belediyecilik insanlarımızın yaşarken, yaşadığı şehirde sosyal yaşamlarını, sportif yaşamlarını, kültürel faaliyetlerini geliştirecek binaları inşa etmek ve içini doldurmak belediyelerimizin sorumluluğu içerisinde. Battalgazi Belediye başkanlığı döneminde Belediye Başkanı sayın Selahattin Gürkan, çok önemli yatırım ve hizmetlere imza attı. Bugün onlardan bir tanesini görüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışında yapmış olduğu yatırımlardan bir tanesi. Kadınlarımızın ve erkeklerimizin ayrı ayrı girişleri olduğu, hem yüzme, hem de diğer spor dalları dahil olmak üzere toplam 26 spor dalında, güreşinden boksuna kadar, bütün sporların burada yapılacağı alanları inşa etmek vaziyetteler. Allah nasip ederse 1 ay sonra Malatyalılarımızın, Battalgazi başta olmak üzere herkesin hizmetinde olur. Ben inşallah bundan sonraki hizmetlerde de Battalgazi Belediye Başkan adayımız belirlendikten sonra buranın inşasında ve devamında Battalgazi Belediye başkanlığımız sorumluluk alarak milletimize hizmet etmeye devam edecek. Sayın Selahattin Gürkan'da Malatya Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonrada bu sosyal belediyecilik anlayışını tüm Malatya'da ve 13 ilçemizde de yaygınlaştırarak devam ettirecek. Gönül belediyeciliği için AK Parti olarak hep birlikte durmak yok yola devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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