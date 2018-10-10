Çaldığı motosikletle parkta yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından çaldığı motosikletle parkta yakalanan O.O., tutuklandı.

Manavgat'ın Milli Egemenlik Mahallesi'nde geçen çarşamba günü bir evin önünden motosiklet çalınması olayıyla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlığı O.O.'nun yaptığı belirlendi. Polis tarafından yapılan araştırmada şüpheli önceki gün Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir parkta çaldığı motosikletle birlikte yakalandı.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, O.O. hakkında yapılan GBT sorgulamasında Manavgat Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan arandığı ve 5 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan O.O. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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