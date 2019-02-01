Çaldığı klima motorlarını taksiyle taşımış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da, işyerlerinden 4 klima motoru çalan M.Y, polis tarafından yakalandı. M.Y'nin çaldığı klima ünitelerini taşımak için taksi çağırdığı ortaya çıktı.
Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Farklı işyerlerinden klima ünitelerinin çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Araştırmada hırsızlık olaylarını M.Y'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis, M.Y'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan M.Y.'nin, 4 işyerinden klima ünitesi çaldığı ve çağırdığı taksiyle taşıdığı ortaya çıktı. M.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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